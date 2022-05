Joaquín, un niño argentino, se ha vuelto viral debido a la petición solidaria que ha hecho a través de las redes sociales: "Mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitando unos anteojos nuevos". Tal y como explica este peque en el vídeo principal de la noticia, su amigo tiene un problema en la vista y necesita unas nuevas gafas que se adapten a sus necesidades.

Además, alega que las suyas están rotas y que las lleva "atadas con alambre" desde hace mucho tiempo porque su "mamá no puede comprarle otras". Asimismo, asegura en este viral que él va a colaborar y que aporta sus "ahorros personales" para que su amigo pueda tener unas nuevas lentes, pero con sus ahorros no es suficiente: "Necesito de ustedes para ayudarme a completar lo que me falta", pedía a través de este vídeo.

Como desvela Dani Mateo desde el plató de Zapeando, gracias a este vídeo que se ha vuelto viral, "Joaquín ha podido conseguir la plata para comprarle las gafas a Josué" y asegura que, "por menos, Disney hace una saga".