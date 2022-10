Este lunes se ha entregado el Balón de Oro al jugador del Real Madrid, Karim Benzema, pero Isabel Forner ya sabe quién puede ser el siguiente candidato y no es ni Mbappé, ni Haaland, sino el jugador protagonista de este vídeo viral. "No corre en la banda, pero se rasca el centro del campo de maravilla", observa la zapeadora, que narra cómo "caracolea con el dedo para entrar en su área pequeña".

Pero esto no es lo peor, cuando termina de rascarse o de colocar "el calzoncillo que estaba fuera de juego", como "buen crack" se lleva los dedos a la nariz para "olérselo, gozárselo y disfrutarlo". "No sé el nombre del equipo, pero es un equipo de Ohio, ¿verdad?", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al ver las impactantes imágenes en las que han pillado infraganti rascándose el culo a este jugador.