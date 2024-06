El cantante Raoul Vázquez, uno de los favoritos para ganar esta edición de Tu cara me suena, conecta con Zapeando para comentar cómo ha sido su paso por el concurso de Antena 3 y explica qué siente al ocupar el primer puesto de la clasificación: "Es muy fuerte, yo no me lo esperaba, de verdad. Te lo juro". "Sinceramente esta edición está llena de talentos, por eso me decía 've a hacerlo lo mejor que puedas y luego te olvidas'", confiesa.

En el programa que se emite este viernes, el cantante se mete en la piel del cantante del grupo italiano Måneskin, que ganó Eurovisión en 2021. "Yo creo que la actuación de esta semana es lo más difícil que he hecho en mi vida", se sincera, pero la disfrutó "como un niño pequeño" porque el rock le "encanta". "Me dejaron guapísimo, que hay otras veces que parecía un muerto", valora su caracterización el cantante en este vídeo, en el que te dejamos la entrevista completa al cantante. "Raro va a ser que de este programa salgas sin pareja", le dice Dani Mateo.