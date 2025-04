Ramón García se marca su propia versión de 'Titanic': "En esta versión, el público iba con el iceberg"

El presentador y su compañera, Gloria Santoro, se convirtieron en Jack y Rose para recrear la popular escena de la tabla. No te pierdas el divertido resultado en el vídeo principal.

Ramón García decidió hacer un particular homenaje a una de las escenas más míticas de 'Titanic'. El presentador y su compañera en 'En Compañía', Gloria Santoro, se convirtieron en Jack y Rose y emularon la escena de la tabla. "Os aseguro que 'Jack García' y 'Rose Santoro' no tienen nada que envidiar a DiCaprio y a Kate Winslet", afirma María Gómez.

"Gloria, si que te has tomado en serio esto del Titanic", le dice Ramón a su compañera, "está el agua helada, quiero salir de aquí, déjame un sitio en la tabla". "No te preocupes, Ramón", responde ella, "viene mucha lluvia en Castilla-La Mancha". "He visto hasta patos en el mar", afirma García. "Pero, ¿qué dices? Estás delirando, agárrate, Jack García", añade ella.

"En esta versión de 'Titanic', el público iba con el iceberg", afirma Quique Peinado tras ver el vídeo, "querían que acabara rápido". "Pero, ¿por qué Ramón García es gallego?", se pregunta Dani Mateo, "no hubiera estado nada mal... le hubiera quitado dramatismo".