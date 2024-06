La psicóloga, Marta Fernández, explica que para ayudar a los jóvenes a combatir el ennuí es necesario construir vínculos. Esto se puede conseguir compartiendo con los adolescentes sus gustos y motivaciones, para ayudarles a superar esta apatía crónica, o saliendo con ellos a la calle y compartir momentos para que al final se sientan más cómodos.

Unos trucos que no tendrían sentido sin la base de principal, que es no reírse de la situación. Marta Fernández, señala que los padres no deben reírse ni cuestionar las inquietudes de los adolescentes. Asimismo, apunta que esta apatía crónica no es solo cosa de los adolescentes. También es muy común en las personas mayores.

Esta situación se da, por ejemplo, en aquellas personas que recientemente se jubilan y que como tal ya no tienen una rutina. Lo que ocasiona que a la larga no les apetezca hacer nada. Por último, recuerda que los cambios mentales que el ser humano sufre a lo largo de su vida, en concreto en la adolescencia, favorecen la aparición de este sentimiento llamado ennuí.