Alberto Rey comparte en Zapeando una anécdota que vivió durante una entrevista con Jennifer Lopez. El periodista tenía que entrevistar a la artista debido al estreno de una película y para eso acudió a un importante hotel de París. "Estaba entrevistándola los dos grabados en vídeo. Tenía las cámaras montadas y había un sofá delante", cuenta.

La actriz no acudía a la entrevista y, finalmente, el periodista vio como Lopez venía de fondo. "Me dijeron que no le gustaba el sofá que habían puesto y que no pegaba con su vestido y que tenían que cambiar el sofá", desvela Alberto. "A todo esto yo sentado como un pasmarote mientras la cámara grababa", añade.

"La cámara estaba grabando dos planos: Alberto así, como una cría de búho, y un sofá vacío", explica. El periodista decidió llamar a la persona que le había encargado la entrevista debido a que el tiempo que tenía asignado para charlar con la actriz se había terminado y no había podido hablar con ella. "Esa tarde, un periodista norteamericano me dijo 'pero si tienes la mejor entrevista que nos ha dado a ninguno, solamente contando lo que te ha pasado haces el mejor perfil de Jennifer Lopez que se ha hecho en la vida'", concluye Alberto.