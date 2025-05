¿Qué es el 'chirping' felino? El veterinario Víctor Algra explica este curioso sonido que hacen nuestros gatos

El experto explica que es un sonido totalmente normal y que sus dueños no deben preocuparse. Como indica, hay varias teorías que buscan explicar este curioso sonido.

Los gatos, a veces, hacen un llamativo sonido cuando miran por la ventana. "Es tan gracioso como inquietante", afirma Nacho García. Este sonido se denomina 'chirping' felino y el veterinario Víctor Algra visita Zapeando para hablar sobre ello.

El experto indica que es totalmente normal que los mininos hagan ese sonido. "No tenemos que llamar a ningún exorcista", apunta. El veterinario indica que no está claro por qué lo hacen pero sí hay varias teorías que buscan explicarlo. Una lo asocia a una emoción intensa o a la frustración. "Ven a la presa a través de la ventana pero, no pueden cazarla, y eso les frustra un poquito", indica Algra.

"Otra hipótesis para el 'chirping' es que les ayuda a dirigir el aire hacia el órgano vomeronasal", apunta Víctor. Este órgano se encuentra situado encima del paladar y es un órgano olfatorio accesorio "que detecta feromonas y otros compuestos químicos que les aportan información del entorno".

A estas teorías, se suma otra más: que lo hacen para atraer a sus presas. "Esto es algo que se ha visto en la naturaleza en algún otro felino como el margay o gato tigre", explica Algra. El veterinario indica que, en su opinión, el sonido se debe a la primera hipótesis: la frustración.