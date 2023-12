Los zapeadores repasan la reforma de la casa de la ama de llaves de la modelo Heidi Klum, pero Dani Mateo señala que tendrían que ver el ático que tiene Marce, "el ama de llaves de Valeria Ros", dice. Ante lo que esta declara que ella esta "encantada con su marido y se aman".

"¿Tienes un poco de envidia?", le pregunta el presentador, y esta lo niega, aunque expone: "Es verdad que me quita tiempo el marido porque ella es mi mejor amiga". Este le aclara que se refiere a que le vaya mejor en el terreno sentimental, a lo que esta responde afirmativamente, y revela el consejo que le ha dado su amiga: "Me dice que espere, que me llegará".

"¿Tu mejor amiga no es María?", destaca Miki Nadal, y la de Getxo señala que es su mejor amiga "de Zapeando". Algo que parece no gustarle a María Gómez, que le espeta: "Tienes que elegir". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.