Tras ver la surrealista pedida de mano que ha tenido lugar en Murcia, en la que un Darth Vader salía al ritmo de las Fuerzas Imperiales de un ataúd, María Gómez muestra la que ha encontrado por internet. En este vídeo se puede ver a una pareja en la playa en "ese romántico momento en el que el hinca rodilla".

Sin embargo, nada se desarrolla como el joven espera. Cuando va a sacar el anillo se da cuenta de que no lo tiene: "Cariño he perdido el anillo. No estoy bromeando", se le escucha decir con tono serio. Por eso, y tras buscarlo por la zona en la que estaban, acaban utilizando un detector de metales. ¿Lograrán encontrarlo? Dale al play al vídeo principal de la noticia para descubrirlo.