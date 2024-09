Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado a la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra. Se ha podido ver como han compartido una comida y, a su llegada al restaurante, mucha gente se ha congregado para saludarlos. "No me digáis lo bien que le sienta el uniforme a esta chica, ni una arruga, ni una mancha", apunta Isabel Forner.

"Y fijáis una cosa", añade la zapeadora, "por no estropearle el look no se le acercan ni los perros". "¡Ojo, un perro republicano!", afirma Dani Mateo, "le ha girado la cara". "Que no es republicano, no quería mancharle...", responde Isabel. "Es un 'republi-can'", dice, irónico, el presentador.

"Esas imágenes solo podrían ser mejores si pasa por detrás el rey emérito en un velero", afirma Dani, provocando las risas del público. "Muy elegante pero yo la gorra, con esa visera tan baja, la veo no muy apropiada para ser de la marina", expone Miki Nadal, "viendo tan poco Rodrigo de Triana nunca hubiese gritado 'tierra a la vista'".