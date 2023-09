Antonio Orozco, Malú, Luis Fonsi y Pablo Lópezhan acudido a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de 'La Voz', que se estrena esta semana en Antena 3. Allí, el malagueño ha desvelado que, por culpa de un comentario de Pablo Motos en el programa, se vio obligado a cambiar de casa.

El cantante ha relatado que acababa de firmar un contrato de alquiler y el presentador le preguntó cómo iban a ser las fiestas en su nueva vivienda, lo que provocó que sus caseros añadieran una cláusula al documento. "Es gracioso pero así fue, abogados incluidos", ha comentado el artista.

Además, ha confesado que tiene una nueva obsesión, el fuego. "Me he hecho una barbacoa y ahora mi vida se basa en hacer fuego", ha comentado, y ha añadido que es lo primero que hace cuando se levanta: "Ni desayuno, hago fuego, lo observo. Me quedo mirando, se me pasan las horas y al final no hago canciones. Que me perdonen".