Zapeando celebra el aniversario de una de las redes sociales más populares: Faceebook. Mark Zuckerberg la fundó en 2004 cuando todavía era estudiante de Harvard y lo ha convertido en una de las personas más ricas del mundo.

En origen, su popular logo con la 'f' no existía. En su lugar, su logo era la cara de Al Pacino formada por unos y ceros. Además, el color tampoco es casual ya que, como explica Miki Nadal, "Zuckerberg es daltónico y no distingue bien otros colores". Inicialmente, esta red nació para los estudiantes de Harvard pero, finalmente, se extendió a un millón de usuarios. Pero, su verdadera explosión se produjo cuatro años después de su creación, en 2008, con su popular botón de 'me gusta'.

Pero, ¿con qué objetivo diseñó Mark esta plataforma? Como explica Ares Teixidó no fue otro que ligar ya que su creador buscaba que, a través de ella, conectaran los estudiantes para conocerse u organizar fiestas. A pesar de que muchos opinan que es una red social muerta, la realidad es que es usada por más de 3000 millones de usuarios al mes.