El cantante Omar Montes ha visitado 'El Hormiguero' para hablar sobre sus últimos éxitos. Con su particular humor, el cantante, además, le contaba a Pablo Motos los problemas que le suponía hacer dieta. "No pierdo peso ni a tiros", le decía al presentador. "Entreno, me tiro una semana comiendo poco, y me peso otra vez y peso lo mismo... la báscula tiene un problema conmigo, la voy a tirar por la ventana", argumentaba.

"¿Tú crees que, una posibilidad, es que todas las noches comes churros en San Ginés?", le preguntaba Pablo. "Creo que sí... sino es que tengo el metabolismo hecho polvo", le respondía el cantante, provocando las risas del presentador.

Como le explica al presentador, se come "pocos... diez o doce". "Si comes churros no puedes comerte menos", afirma Cristina Pedroche tras escuchar al cantante. "Doce churros con chocolate, la cena que recomiendan nueve de cada diez dietistas, al menos de los que yo me fío...", afirma Dani Mateo.