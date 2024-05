El Festival de Cannes está dejando infinidad de looks en las diferentes alfombras rojas que se están celebrando. Y no solo las actrices están luciendo sus mejores galas. El actor australiano Chris Hemsworth le ha cogido gusto a llevar trajes blancos y, al igual que ya hizo en la Gala Met, se ha enfundado una americana de este color y una camisa abierta para presentar la película 'Furiosa' en el festival galo. ¿Qué opina Natalia Ferviú de su elección?

"Él lleva la camisa abierta por una cuestión de proporciones. Cuando eres musculado, si vas muy cerrado, se ve un poco raro", explica la estilista. "A este hombre le tendrán que hacer todo de su talla porque es muy grande... estamos hablando de Thor", expone. "A mí no me convence, no me gustan sus estilismos, me gustaría que fuera más pulcro", añade.

Isabel Forner está de acuerdo con la estilista: "Se lo perdono todo porque es guapo pero le falta un poquito de elegancia". "Además el hecho de que repita una y otra vez el mismo rollo...", añade Ares Teixidó. Miki Nadal se queda alucinado con las críticas hacia el actor de las zapeadoras. "Que os estáis quejando de este hombre... ¿qué diréis de Quique o de mí?", afirma Nadal.

"Pues a mí me gusta más Quique, muchísimo más, y tú también", responde la estilista. "A realización, si me podéis sacar este corte en vídeo para guardármelo, gracias", pide Quique Peinado tras las declaraciones de Natalia.