Multan a un hombre por disfrazarse de 'la Muerte' y asustar durante casi una hora a pacientes desde el tejado de un hospital

En Zapeando comentan el surrealista caso de un joven de 26 años que subió al tejado de un hospital en Gales disfrazado de 'la Muerte' y con una guadaña, desde donde permaneció cerca de 50 minutos observando a pacientes y trabajadores.

Hay bromas que acaban saliendo caras. Un hombre de 26 años ha sido multado tras subirse al tejado de un hospital en Gales disfrazado de 'la Muerte' y armado con una guadaña, desde donde permaneció alrededor de 50 minutos observando a pacientes y trabajadores. Para sacar al joven del tejado fue necesario movilizar a "cuatro patrullas de la Policía y a un vehículo de bomberos".

El surrealista episodio ha llegado hasta el plató de Zapeando. Para Quique Peinado, el chico es una mezcla entre "genio y cabronazo". "Quizás la Muerte iba al hospital porque tiene la ciática mal de estar cargando todo el día con la guadaña", ha comentado Nacho García.

Finalmente, el tribunal le ha impuesto una multa de unos 233 euros, además del pago de otras 50 libras en concepto de compensación, 100 libras por las costas judiciales y 100 libras destinadas a la Fiscalía.