Una mujer se queja de los gen z en el trabajo: "Llamé la atención a una persona que estaba durmiendo en el turno"

Zapeando sale a la calle para saber si, realmente, a los jefes de otras generaciones no les gusta trabajar con empleados de la generación Z y, además, también saber qué tienen que decir sobre ello los menores de 27 años.

Según se ha publicado, uno de cada cinco jefes estaría pensando en dejar su trabajo porque no soportan a los trabajadores de la generación Z, es decir, a aquellos menores de 27 años. Pero, ¿esta afirmación es real? Zapeando sale a la calle para saber qué opinan sobre ello, tanto los trabajadores de generaciones anteriores como los gen Z.

Un hombre cuenta que sus empleados de la generación Z "están todo el día con el móvil". "Vídeos para arriba, vídeos para abajo... perdiendo el tiempo", se queja. Una chica afirma que, aunque no es de esa generación, "hoy en día todo lo hacemos con el móvil, hasta el propio trabajo". Un chico que sí que es gen Z afirma, sobre el uso de los móviles, que usarlo no significa que no sean trabajadores. "En lugar de verlo como un defecto deberían aprovecharse de ello", añade.

Dos mujeres indican que los gen Z no son tan trabajadores como los de su generación. "Están hechos de otra pasta", afirman. "Un día tuve que llamarle la atención a una persona que estaba durmiendo en la butaca", cuenta una de ellas. Sobre si son responsables en el trabajo, un gen Z afirma que son "profesionales". Otra chica cuenta que si es necesario, ella puede trabajar 12 horas al día. "No voy a estar en casa rascándome las pelotas", afirma.

El reportero también coincide con un jefe y su empleada. Él explica que se lleva bien con su empleada pero, a la vez, también le saca de quicio. "El móvil es como una parte de su cuerpo", afirma. El jefe define a su empleada como "una persona tranquila, muy relajada y muy trabajadora". Ella, por su parte, afirma que su jefe "es una persona que pisa fuerte, que se nota su presencia".

En cuanto a la diferencia entre ambas generaciones, él cuenta que a ellos les han enseñado "a ir a por todas y ellos son más cómodos". La chica, por su parte, considera que son "mas chill". El reportero le dice al jefe que le suba el sueldo a su empleada y el dice que lo hará el año que viene. "Vale, anotado queda", responde ella.