Esta noche se ha celebrado la gala de los Oscar. Una ceremonia en la que los actores y las actrices más relevantes para Hollywood han querido lucir sus mejores galas y, como no podía ser de otra forma, Zapeando ha querido invitar a Josie para valorarlos.

El estilista se ha centrado en los 'looks' de las ganadoras, entre ellas Billie Eilish y Jessica Chastain. "Yo me quedo con Billie Eilish porque es el reflejo de lo que pasó anoche", ha aseverado Josie, que también ha analizado el vestuario de Zendaya, Zoe Kravitz y Kristen Stewart, que apostó por un traje con un pantalón corto. "Por favor, que alguien le corte esa falda. No tiene la frescura que tenía en el primer momento, de la que nos enamoramos", ha aseverado Josie sobre el look de la protagonista de 'Dune'. Puedes escuchar su opinión al completo en el vídeo principal de esta noticia.

