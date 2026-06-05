Mónica Cruz cuenta cómo se lo pasó (y qué había) en la casita de los conciertos de Bad Bunny: "Fue la gran experiencia"

Dani Mateo ha sido claro en su presentación: tenemos a la primera zapeadora (y la última) que ha ido a la Casita del cantante puertorriqueño. Sí, Mónica Cruz nos cuenta todo lo que pasa en ese polémico lugar. Dale al vídeo para conocer todos los detalles.

"Esto es muy fuerte", comenzaba diciendo Dani Mateo. "Tenemos a la primera zapeadora, y me arriesgaría a decir que la última, que ha entrado en la Casita de Bad Bunny.... Mónica Cruz", aplaudía entre gritos el presentador.

Y efectivamente, Mónica Cruz ha estado en la Casita y además enseña la prueba de ello: la pulsera de entrada. "Fue la gran experiencia, la verdad. Me lo pasé muy bien", confiesa la actriz, que cuenta que fue con un grupo de amigos y sus hermanos.

Miki Nadal quería saber lo más importante: "¿Había o no barra libre? "Así es. Entras en la Casita, que es como un salón con la barra, y ya accedes a la terraza. Cuando quieres, vuelves a entrar al salón".

"¿Y hay habitaciones con pestillo?", pregunta divertido Dani Mateo. Pero la respuesta es totalmente negativa: "La gente está a otra cosa", explica Cruz, quien cuenta también que "te quitan el móvil, aunque en verdad no te lo quitan sino que "te dan una funda que nunca las había visto, que lleva como un seguro que no se abre ni para atrás", pero admite que le dio igual porque "fue una experiencia increible".

En el vídeo podrás ver al completo su testimonio y los divertidos comentarios de nuestros zapeadores. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido