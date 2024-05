Este año, Eurovisión se está perfilando como una de las ediciones más polémicas. Mucha gente está pidiendo que no se permita a Israel su participación debido al conflicto de Gaza. Pero, a pesar de la polémica, el país ha logrado clasificarse para la final del festival.

La clasificación de Israel, ha generado todo tipo de especulaciones, sobre todo tras el misterioso suceso vivido durante la emisión de la semifinal por parte de la RAI, la radio televisión italiana. "Al parecer, por error, aparecieron los porcentajes del televoto que se estaban emitiendo en ese momento y se vio que Israel tenía casi el 40%", explica Quique Peinado.

Como cuenta Nacho Gómez Hermosura, experto en Eurovisión, "esto no debería haber ocurrido nunca porque es una información que no se tendría que saber antes del festival". "Esto nos pone en una pista que esto podría ocurrir mañana", adelanta. "Es posible que Israel de la sorpresa ganando incluso, o quedando segunda", añade. Sobre la canción, Nacho expone que no está mal, "es un baladón, bien interpretada, pero que, en circunstancias normales no sería favorita".