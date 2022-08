Lorena Castell conecta en directo con el cantante que, desde que nos representó en Eurovisión en 2019, no se ha bajado del top de artistas nacionales: ¡Miki Núñez! "¡Ay, Miki!, ¡no me había dado cuenta!", destaca Lorena Castell al ver al artista, y es que Miki Núñez aparece con un look totalmente radical al que nos tiene acostumbrados.

"Me está diciendo el director que era una sorpresa que tenemos las imágenes, podemos decir que, por una vez en la vida, tenemos una exclusiva en este programa", destaca la presentadora, que recuerda que "la primera imagen de Miki Núñez con su cambio de look". Puedes ver el look al completo y la transformación en el vídeo principal de esta noticia, donde también puedes disfrutar de la entrevista del cantante, que habla de sus nuevos temas y su gira.