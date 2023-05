Cristina Pedroche ha recibido el premio a Mujer del Año en la gala de los premios Vanitatis, que tuvo lugar este jueves por la noche. La colaboradora, como confiesa en este vídeo, dedicó el premio a las dos mujeres de su vida: "Mi madre, por dármela, y a mi hija". "¡Enhorabuena compañera!", vitorean sus compañeros de Zapeando.

"¿Qué motivo crees que ha hecho que le den este premio?", pregunta Dani Mateo a Miki Nadal, que se queda sin palabras. "Su trayectoria vital", espeta, una respuesta que provoca las risas en el plató.

"Tiene tantos encantos y tantas cosas buenas que resaltar y admirar que, como la veo todos los días, ya no me doy cuenta", comenta el de Zaragoza, que asegura que se identifica con un "ujier del Museo del Prado": "Es una obra de arte y ya no lo valoro porque estoy rodeado de sus cosas buenas, es trabajadora, buena, simpática, emprendedora", entre otros muchos atributos.