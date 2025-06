Miki Nadal 'cuestiona' las vacaciones en Bali de Francisco Cacho: "Has estado en seis hoteles, ¿por qué os han echado de tantos?"

Francisco Cacho ha vuelto de sus vacaciones en Indonesia y ha visitado el plató de Zapeando para hablar del tiempo y contar algunas anécdotas de su viaje por el país asiático. Pero como es habitual en el programa, los zapeadores no tardaron en sacarle los colores con sus preguntas.

"Os he echado mucho de menos", comentó Cacho nada más sentarse en su silla. Sin embargo, Dani Mateo no tardó en bromear sobre la duración de su viaje: "Indonesia no se tarda tanto en ver...".

Cacho defendió su travesía con detalle: "Es un viaje bastante exigente", aseguró. "Requiere de mucho papeleo previo y mucha organización. Hemos vivido en seis alojamientos, hemos visto cuatro islas, nos hemos movido en barco y en moto. La moto es muy difícil allí porque hay mucho tráfico y la carretera es muy complicada. Físicamente, es exigente porque hay rutas muy duras", explicó.

La conversación se tornó aún más divertida cuando Dani Mateo añadió entre risas: "Luego súmale el ligoteo todas las noches... no has dormido". Ante el comentario, Francisco no pudo evitar reírse e intentó esquivar el tema sobre si había ligado o no durante el viaje.

Pero Miki Nadal no se lo puso fácil y continuó con las bromas: "Has estado en seis hoteles, ¿por qué os han echado de tantos?"

Finalmente, Francisco Cacho terminó confesando: "No he ligado de verdad... la que me gusta no me hace caso". Una respuesta que dejó a Cristina Pedroche, sorprendida, quien enseguida le preguntó quién era. Antes de que pudiera responder, Miki Nadal intervino y aseguró que era la Pedroche.Y para rematar, Cacho añadió entre carcajadas: "¿No te habías separado?".

Puedes ver completo en el vídeo disponible en la web de Zapeando.