Miki Nadal ha vuelto a ser padre. Esta madrugada del nueve de septiembre ha nacido su tercera hija, Ángela. Con una radiante sonrisa, el zapeador ha conectado en directo con Zapeando para explicar que todo ha salido bien.

Tanto la madre como la pequeña se encuentra en perfecto estado y, en unos días, regresarán a casa. Las primeras palabras del humorista sobre su hija han despertado las risas entre sus compañeros de Zapeando.

"No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!", ha explicado Miki Nadal.

Sin embargo, no todo ha salido bien. Por un descuido, el zapeador se ha dejado parte de su documentación y varios objetos en el capó del coche y, con las prisas, arrancó el vehículo. "Mis AirPods están ahora en Orcasitas", ha bromeado el zapeador.