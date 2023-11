Si por algo destaca la artista Dolly Parton es por sus extravagante looks que han conseguido que tenga un estilo muy particular e icónico. Y parte importante de sus looks son sus peinados. El diseñador Eduardo Navarrete valora en Zapeando todos los estilismo capilares de la cantante.

Como cuenta Isabel Forner, "Dolly Parton siempre ha llevado unos pelos increíbles". La artista tiene una colección de cientos de pelucas porque le resultan prácticas a la hora de trabajar. La cantante ha sido vista con el pelo liso y con mucho volumen, rizado o incluso melenas muy largas y leoninas. Todo ello regado con mucha laca.

Para Navarrete su mejor look capilar es su estilo a lo Farrah Fawcett en los años 70 en los que llevaba una melena lisa con la parte superior con mucho volumen. Además, el diseñador considera que esa melena tiene también una función protectora ya que "tu le tiras el móvil y te rebota".