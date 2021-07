Los zapeadores se encontraban hablando de la barbacoa que tiene Rafael Nadal en su nuevo catamarán de seis millones de euros cuando Valeria Ros ha contado que el tenista puede hacer celebraciones en su flybridge con bar y piscina, pero que "no toma chorizo, porque tiene 'globo histérico'", al igual que le ocurre a ella. Para el que no lo sepa, el 'globo histérico' es la sensación de tener un bulto en la garganta cuando no existe, y puede ser consecuencia de una sensibilidad o de una actividad muscular anormal del esófago.

"Rafa no toma chorizo porque tiene globo histérico, como yo. Se me quedó un calamar en la garganta y mi madre me salvó la vida. Tengo la garganta como muy pequeña y soy vegetariana sin querer. No puedo meter nada dentro gordo, y Rafa Nadal tampoco", ha confesado Ros, un comentario que ha provocado las carcajadas de sus compañeros.

El entrañable vídeo de Valeria Ros con su hija

Valeria Ros comparte este tierno vídeo con su pequeña Federica, a la que, incluso, subió sobre sus hombros. "Puedes estar orgullosa porque tiene tus genes", afirma Santiago Segura.