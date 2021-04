Miki Nadal ha dado paso a un vídeo de un suceso paranormal que ocurrió en una tienda de chuches en la que, tal y como puedes ver las imágenes, hay "piñatas malignas" que se movían durante la noche, cuando el establecimiento estaba cerrado. Incluso en unas de las grabaciones se ve a una "muñeca" saliendo del montón de piñatas.

"Explicadme qué ha pasado en esa tienda, chicos", ha dicho Nadal tras ver el vídeo, tras lo que sus compañeros han comenzado a enunciar sus teorías sobre lo sucedido. En un momento dado, el colaborador de Zapeando ha aprovechado para dar un tremendo susto a Cristina Pedroche. "No me ha hecho gracia. Me has asustando muchísimo. ¡Qué calor tengo ahora!", ha expresado la zapeadora tras el suceso.

El susto de Cayetana Guillén al ver un 'zombie'

La periodista no pudo evitar agarrarse a Pablo Motos al ver entrar a Monaguillo pegado de un 'zombie' en pleno plató de El Hormiguero. Te lo mostramos en este vídeo de Zapeando.