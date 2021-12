¿Cómo le ha cambiado la vida a Toni Nievas tras salir dos días en Zapeando? "Muy bien, me siento muy famoso, bueno casi famoso, pero porque tengo que salir más veces", afirma Toni Nievas, que, junto a Susana, reportera del programa, sale a la calle para descubrir si la gente lo conoce. El colaborador de Zapeando pregunta a a un señor, que confiesa que le suena pero no le pone cara.

"¿Tú eres Toni Nievas, tío?", pregunta sorprendido el hombre, que comienza a hablarle en otros idiomas. Por otro lado, un grupo de mujeres afirma que no le conoce, pero que a partir de ahora le verá si las hace reír. Incluso, destacan que quieren una foto firmada del gran Toni Nievas. Aunque, sin duda, el momentazo lo protagoniza una mujer de Oviedo, que afirma querer salir en la televisión: "Le he visto todos lo días en Zapeando y El Intermedio y él me encanta. Apunta mi teléfono".