Las declaraciones del rapero Flowzeta sobre las mascarillas están causando estupor en las redes sociales. Y es que el 'influencer' llegó a afirmar que hay larvas en el interior de las mascarillas.

Para sostener su teoría, el rapero incidió en la posibilidad de que alguien insertara las larvas en las mascarillas antes de ponerlas en venta: "A ver, yo tengo que confesar que en mi mascarilla no he visto ninguna larva ni nada raro, pero también es verdad que la compré cuando salió el virus en Wuhan y no he vuelto a cambiarla. Es por eso que ya no queda nada entre tesuras, pero es por eso por lo que creo que están diciendo que hay que usar una mascarilla cada cuatro horas".