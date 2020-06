Quique Peinado ha recordado en Zapeando "el disgusto" que vivió en un aeropuerto al pensar que había perdido el pasaporte justo antes de coger un vuelo.

"Pensé que había perdido el pasaporte, tenía un viaje importante y no estaba la comisaría del aeropuerto abierta. No paraba de llorar y tuve un ataque de nervios de 45 minutos", ha señalado.

Según ha contado en el programa, lo buscó por todos los sitios, excepto en el bolsillo trasero del pantalón. Fue al sentarse cuando descubrió que había guardado ahí el documento. "Me sentí imbécil porque no paraba de llorar, pero no perdí el avión porque llegué con tiempo", ha comentado.

Algo similar le ocurrió a Lorena Castell, que tenía un viaje a Nueva York con sus padres y de Madrid a París le permitieron volar "con el pasaporte caducado", pero en la escala le prohibieron montar en el avión.