Susana, reportera de Zapendo, ha visitado el edificio de El Mirador de Sanchinarro, considerado por algunos como uno de los más feos del país. Se trata de un bloque de edificios construido en 2005, con 21 pisos, 63,4 metros de altura y 156 viviendas. Lo más curioso es que tiene un jardín comunitario con vistas a la Sierra de Guadarrama.

Aunque la reportera ha intentado entrar en el edificio, no lo ha conseguido. Pero a cambio ha charlado con varios vecinos de la zona para conocer su opinión sobre el extravagante bloque. "No me gusta nada, no sé qué pensaba el arquitecto cuando lo diseñó. ¿Por qué tiene un agujero en medio, por qué se ven las escaleras, por qué combina el rojo con el gris?", se cuestiona uno de ellos. Otro tiene una opinión opuesta, y apunta: "Es un edificio emblemático, su mirador puede suponer un ratito enternecedor al lado de una buena compañía".

Estos son los edificios más feos de España

Zapeando hace un repaso a las obras arquitectónicas más feas de España, según distintos medios.