Valeria Ros ha hecho una confesión en Zapeando en el momento en el que en el plató se comentaba la nota viral de un niño de ocho años a su novia tras romper. "Con ocho años ya te gustan" los niños o las niñas, ha apuntado la zapeadora, tras lo que ha contado una decisión que tomaron sus padres cuando ella tenía esa edad y que incluso fue acompañada de amenaza.

"Me dijeron que se lo iban a contar al que me gustaba", ha recordado, al tiempo que ha destacado que, por suerte, y pese al hábito que tenía con ocho años, no le se "destrozaron tanto los dientes". "Iba a hacer un chiste, pero no lo iba a hacer", ha comentado, por su parte, Dani Mateo, tras escuchar la anécdota de Ros.