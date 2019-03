¿Son Iñaki López y Frank Blanco de la misma edad?

EL PRESENTADOR DE ‘LASEXTA NOCHE’ CREE QUE SÍ

El presentador de 'laSexta Noche' Iñaki López llega a 'Zapeando' con mucho cariño. Un sentimiento que no sabe si creer Frank Blanco, a pesar de que el invitado intenta convencerle de que sí: "Desde mi juventud hacia tu venerable senectud, te diré que no es más que cariño, incluso devoción, lo que tengo hacia ti". Unas palabras que no hacen demasiada gracia al presentador de 'Zapeando' y que intenta arreglar Iñaki López, justificando que son de la misma quinta. Sin embrago, lejos de arreglar la situación, la empeora…