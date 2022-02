El Cholo no deja de sorprender. El entrenador del Atlético de Madrid desveló en El Hormiguero alguno de sus malvados trucos cuando era jugador para despistar a sus adversarios: "Me aprendía los nombres de los laterales y cuando iban de contragolpe, algunos no miraban y les llamaba... el flaco me la daba".

Además, el míster también habló de algunas cuestiones personales, como cuál era su opinión sobre hacer el amor antes de un partido: "Es bueno para todo. Después es peor", bromeaba. Puedes escuchar las mejores partes de su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.

Pillan a Enrique Cerezo "haciendo pis" en directo

El programa radiofónico 'Tiempo de Juego' llamó al presidente del Atlético de Madrid y este atendió la llamada a pesar de que en ese momento se encontraba en el baño, como él mismo reconocía entre risas. Puedes escuchar el momento en este vídeo.