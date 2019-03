Sara Escudero: "Tía lista, tú no quieres la cara de Carmen Electra, tú lo que quieres son sus peras"

'I WANT A FAMOUS FACE'

Goyo Jiménez muestra un vídeo en 'Zapeando' de hasta dónde están algunos dispuestos a llegar con tal de parecerse a sus ídolos. Los concursantes del reallity 'I want a famous face' no tienen limite y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Como es el caso de una chica que ya era espectacular, pero como su sueño era parecerse a Carmen Electra se hizo de todo para lograrlo, hasta pasar por el quirófano para operarse la nariz, los labios y el pecho: "Tía lista, tú no quieres la cara de Carmen Electra, tú lo que quieres son sus peras", comenta incrédula Sara Escudero.