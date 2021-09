En el estreno de Masterchef Celebrity, Miki Nadal ha protagonizado varios piques con el periodista deportivo Juanma Castaño. "No nos conocíamos, pero ha sido impresentable porque se metía conmigo en un programa", ha afirmado Castaño, que también ha mandado un mensaje al zapeador: "He venido a devolverle todo el mal que me ha hecho en la vida".

Por su parte, Miki Nadal responde al periodista deportivo en el vídeo principal de esta noticia, donde tanto el zapeador como Dani Mateo advierten a Castaño que no sabe dónde se ha metido. "Miki cuando es bueno es muy bueno, pero cuando es malo es mejor", destaca el presentador.