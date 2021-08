El director de Zapeando pide a Quique Peinado que cuente en directo en el plató una anécdota muy llamativa que ha vivido esta misma mañana. Y es que mientras el zapeador desayunaba en un bar un pincho de tortilla, "como siempre", se le ha acercado una mujer.

"Me dijo que llevaba mucho tiempo intentando contactar contigo porque soy de una agencia de publicidad en la que curra una amiga tuya", explica Quique Peinado, que destaca que hasta el final de la conversación no le dijo qué producto tenía que anunciar: "Cuando se va me dice que es de un producto para retrasar la eyaculación". Puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia cómo reaccionó el zapeador.