Quique Peinado: "En el debate a cuatro Albert Rivera se movía más que los precios"

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DEL LÍDER DE CIUDADANOS

En 'El debate no decisivo del debate decisivo', Quique Peinado hace un análisis de lo más comentado de Albert Rivera: su movimiento continuo. Y es que no sólo se movía cuando no tenía el uso del palabra también cuando le tocaba hablar. Poco después del debate ya había una versión musical del movimiento de Rivera.