Los zapeadores analizan junto a Alberto Rey, experto en cine y televisión, las películas nominadas a los Goya 2022: Mediterráneo, Madres Paralelas, Libertad, Maixabel y El buen patrón, esta última se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia de los premios.

Pero aunque haya hecho historia con este récord, ¿El buen patrón es la favorita para ganar el premio a Mejor Película? "20 son muchas nominaciones", destaca Alberto Rey, que afirma que "es la película de la que va a arañar todo el mundo", aunque reconoce que no cree que consiga los 20 premios. "Es una película que ha funcionado muy bien en taquilla y muy corta", analiza el experto, que afirma que "lo que hace Bardem es alucinante": "Ves a Bardem y a otra persona". "La transformación, aunque no tiene tanto maquillaje, es de otro ser humano", insiste Alberto Rey, que analiza el perfil del actor español: "Se ha afeado mucho sabiendo que no es un actor especialmente guapo". Entonces, ¿cuál es el motivo? Alberto Rey lo desvela en el vídeo principal de esta noticia donde insiste en que Bardem es uno de los mejores actores del mundo.