A sus 22 años, Jimmy Featherstone se ha propuesto parecerse al famoso muñeco Ken de Barbie. Con este objetivo, el joven se ha sometido a multitud de procedimientos estéticos, operándose el trasero, los labios o los pómulos y modificando también su dentadura, convencido de que todas estas intervenciones le harán "una persona feliz".

Así lo sostiene en una entrevista -que puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas-, en la que admite que la cirugía plástica "se ha convertido en una adicción" para él. Además, el joven explica que ha recibido mucho odio en Internet, pero sostiene que esto no le importa: "No me molesta porque la gente está hablando de mí y eso me gusta", afirma.