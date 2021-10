Dani Mateo abre debate en el plató de Zapeando sobre la caída mundial que vivieron Whatsapp, Facebook e Instagram durante seis horas. "¿Qué haces en esas seis horas?", pregunta el presentador al resto de sus compañeros. Sin duda, una de las más afectadas ha sido Valeria Ros, que pudo perder mensajes de felicitación por su cumpleaños a partir de las 00 horas.

"Pues me cogió piripi y no me acuerdo", destaca la zapeadora vasca, que afirma que le llegaron mensajes para otras cosas. Y es que como afirma el presentador fue "un drama total". "Yo lo viví fatal, había preparado un reels que yo nunca hago y se me subió a las 6 de la mañana sin ningún sentido, dadme amor", confiesa Lorena Castell, que señala que fue "un desastre". Puedes conocer cómo han vivido esta caída los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia.