Los espectadores presumen de 'orden' mandando imágenes y vídeos de sus habitaciones a Zapeando. La sorpresa llega con la habitación de Alba Índigo, que tiene un cartel de Cristina Pedroche a tamaño real como parte de la decoración. "¡Pero si estoy yo ahí!", afirma la zapeadora.

Sin embargo, no es el sitio más extraño en el que Pedroche ha visto carteles suyos. "He visto que me han puesto en los baños de chicos de una discoteca. Es grande y entonces mientras mean me están viendo", explica Cristina ante el asombro de sus compañeros. "¡No está bonito, no está bonito!", añade Lorena Castell.

Zapeando también ha querido comprobar la eficacia de todo un descubrimiento: la mayoría estamos usando mal las botellas de aceite. En concreto, la anilla protectora que trae el recipiente. Una usuaria ha compartido en Twitter el truco definitivo, cómo usar esa anilla para dosificar el aceite. Pero, ¿resulta efectivo? Cristina Pedroche realiza el truco en plató con la ayuda de Dani Mateo.