Cristina Pedroche muestra en Zapeando un nuevo desnudo, casi integral, de Paco León. Una sensual fotografía que Instagram le ha censurado, por lo que el actor ha tenido que volver a subirla con un cartel.

Y es que "Instagram censurando es más sensible que la pantalla de un Iphone", destaca Cristina Pedroche, que afirma que el actor tiene razón ya que "en la imagen no se le veía nada".

"No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que me borren esta foto por contenido inadecuado con lo que hay por ahí", afirma León en su cuenta de Instagram. "Celebrar la naturaleza, los cuerpos, el verano, la libertad... me parece de lo más adecuado y oportuno. Pero ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen. ¿No os parece? Espero que esta que no se ve las ingles no ofenda a nadie", concluye.