Dani Mateo charla a través de una videollamada con Omar Montes, quien cuenta en Zapeando cómo está viviendo el confinamiento por coronavirus. El joven destaca que no se duerme hasta las 3 de la mañana por lo que no se suele despertar antes de las 12 del mediodía:

"Yo no me fío de las personas que se levantan demasiado temprano, la gente que se levanta tan pronto tiene muchas horas para pensar y puede 'malear' más que yo, que me levanto tarde", destaca Omar Montes, que termina su entrevista interpretando el tema de un amigo, RVFV.