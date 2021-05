Lorena Castell presenta en Zapeando su sección semanal en la que la zapeadora repasa las portadas más llamativas de las revistas del corazón. Esta vez, Lorena Castell destaca la portada protagonizada por Tamara Falcó y su novio Íñigo Onieva, quienes se encuentran en plena polémica por la supuesta infidelidad del empresario.

En un momento dado, la zapedora confiesa por sorpresa que se ha olvidado el pinganillo fuera de cámaras: "Lo digo por si el director me quiere dar indicaciones, no le oigo". Y es que Lorena Castell explica qué ha pasado para que no aparezca con el pinganillo a la vuelta de publicidad. Puedes ver su divertida explicación en el vídeo principal de esta noticia.