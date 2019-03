Miki Nadal responde al estilo 'Dani Alves' en la rueda de prensa musical de 'Zapeando'

CADA RESPUESTA, UNA CANCIÓN

Dani Alves ha creado escuela. El jugador fue abordado por los medios en el aeropuerto, y no sólo no se quitó los cascos para no oírles, sino que aprovechó para contestar a sus preguntas cantándoles. Miki Nadal no ha podido ser menos y ha organizado una rueda de prensa musical en 'Zapeando', para que sus compañeros puedan preguntarle todo aquello que nunca antes se hubieran atrevido, y como era de esperar, Miki les ha contestado con mucho ritmo. Tanto es así que se ha ido del plató bailando 'El probe Miguel' de Triana Pura.