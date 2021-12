Si en el circo tienen al hombre bala, en el programa 2.000 de Zapeando han contado con Miki Nadal, al que lanzaron por los aires en un vuelo acrobático extremo en Toledo con Juan Velarde, un piloto de élite de vuelo acrobático que compite en la Red Bull Air Race, la Fórmula 1 del aire. "Las figuras que vamos a hacer van a depender de cómo aguante Miki", señaló el piloto antes de empezar.

Sin embargo, la preocupación de Miki Nadal no era otra que "el casco". "Estoy un poco nervioso, pero ya que estamos aquí, vamos al lío", comentó antes de lanzarse por los aires. Tal y como puedes ver en el vídeo, Miki Nadal aguantó el tipo mientras Velarde hacía un luping, un Imperial Tombé, un Tonel, e incluso freestyle. El más complicado, el Abracadabra, con el que llegaron a 6G. La fuerza G es una medida que indica la aceleración producida por la gravedad terrestre. En competiciones, los pilotos soportan hasta 11Gs.

"El freestyle es durito, pero me he comportado como un señor", manifestó Nadal tras el vuelo, mientras que Juan Velarde afirmó que le daría "un diez" de nota, ya que había sido "muy buen pasajero". "Estuve 12 minutos. Aguanté bastante", ha declarado el zapeador tras ver el vídeo del vuelo acrobático extremo.

