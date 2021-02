Los zapeadores han confesado algunos de sus momentos más incómodos con personas a las que no les han terminado de caer bien nunca. Y es que, después de que un espectador abriera la veda afirmando que Miki Nadal no le caía bien pero era "un crack" en los suyo, Santi Alverú ha lanzado la polémica pregunta a los zapeadores: "¿Alguna vez os han dicho a la cara que le caéis mal a alguien?".

Dani Mateo, Miki Nadal, Santi Alverú y Valeria Ros han realizado algunas confesiones al respecto. "A mí me pasó una vez hace años que estaba con una chica que sabíamos que no nos caíamos muy bien las dos, pero que por educación saludas. Creo que ya estaba un poco pedo y le salió lo que estaba pensando. Me dijo 'falsa' y se quedó agobiadísima", ha explicado Valeria Ros. Sin embargo, la confesión de Miki Nadal ha dejado perplejos a los zapeadores. Puedes escuchar su divertida anécdota en el vídeo principal de esta noticia.