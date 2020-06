Santi Alverú regresa al plató de Zapeando como el Defensor del Espectador para cumplir los deseos de la audiencia y recordar varios momentos televisivos incómodos de los zapeadores.

Como el día que Yola Berrocal le tocó las tetas a Cristina Pedroche en un reportaje de Sé lo que hicisteis. "Ni me acordaba", destaca Pedroche, que afirma que no le "molestó ni nada". Pero este no es el único momentazo de la joven, Alverú también recuerda cuando hizo su propio casting en directo en el plató de Sé lo que hicisteis.

Otro momento incómodo que recuerda el zapeador es el protagonizado por Miki Nadal cuando se hacía pasar por el padre de Cristina Pedroche. Pero no solo Miki y Cristina tienen momentos incómodos, Dani Mateo también. Así explica en este vídeo cómo sufría durante el rodaje de 'La familia Mata'.