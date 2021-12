Antes de dar paso a Josie en plató, Dani Mateo pregunta a Cristina Pedroche si ha decidido aceptar la propuesta que le ha hecho Josie, algo que todavía no se sabe qué es pero que ha creado polémica entre los amigos.

"Me está diciendo mi madre que nos está viendo, que estoy muy delgada", confiesa Cristina Pedroche, que explica que la tienen "consumida" de todo lo que trabaja estos días, "la presión y el estrés". Además, sobre la propuesta de Josie, Pedroche afirma que cree que "no está decidido". Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.