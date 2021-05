Renata Zanchi ha visitado el plató de Zapeando para presentar su exitosa sección sobre la historia de la música. Esta vez, la modelo italiana ha hablado de videoclips. Nada más saber el tema de hoy, Cristina Pedroche ha confesado que le empieza a entrar calor. Y es que la zapeadora ha explicado que pensaba que iban a emitir los dos videoclips que ha hecho.

"Solo el de Camela, los otros que he hecho no los sacamos ya nunca", pide la zapeadora a sus compañeros, que le pregunta a cuáles se refiere. "No quiero, no lo voy a decir, oye de verdad, me está entrando muchísimo calor, ¿podemos continuar?", pide Pedroche en plató. Puedes ver el momento en el vídeo principal.